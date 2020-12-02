Ученые определили влияние прививки от туберкулеза на коронавирус

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) определили, что наличие прививки от туберкулеза может повлиять на протекание коронавируса у пациента. Об этом сообщает пресс-служба вуза на официальном сайте.

По мнению исследователей, прививка от туберкулеза, сделанная в раннем возрасте, изменяет иммунную систему человека таким образом, что его организму становится легче бороться с коронавирусом.

Специалисты отмечают, что в тех странах, где проводится массовая БЦЖ-вакцинация, смертность от коронавируса значительно ниже. Они также добавили, что в регионах, где наблюдается большой процент вакцинированных от туберкулеза, коронавирус распространяется медленнее.