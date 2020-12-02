Суд освободил опального армянского миллионера
Директор ООО "Концерн Мульти Групп" Седрак Арустамян вышел на свободу, сообщила Sputnik Армения его дочь, депутат парламента от оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Нора Арустамян.
По ее словам, Арустамян освобожден под залог. Соответствующее решение было принято на заседании Суда общей юрисдикции Еревана судьей Кареном Фархояном.
Напомним, Арустамян был задержан в апреле. В сентябре 2019 года Следственный комитет Армении в рамках расследования дела о злоупотреблениях в ходе реализации проекта "Транспортный коридор "Север-Юг" предъявил обвинение директору концерна "Мульти Груп" Седраку Арустамяну.