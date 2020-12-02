Азербайджан поддержал решение ОПЕК+ повысить добычу нефти

На 12-м заседании министров стран - членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами, было принято решение о сокращении суточной добычи сырой нефти на 7,2 миллиона баррелей в январе 2021 года, а также посредством ежемесячных встреч министров стран «ОПЕК плюс» скорректировать повышение, при условии, что оно не превысит 0,5 млн баррелей ежедневной добычи.

Напомним, что историческое соглашение, достигнутое на 10-м заседании министров стран «ОПЕК плюс» 12 апреля, предусматривало смягчение обязательств на 1,9 млн баррелей с января 2021 года до конца апреля 2022 года, то есть общее сокращение добычи сырой нефти на 5,8 миллиона баррелей в день.

Таким образом, в январе следующего года страны ОПЕК уменьшат суточную добычу нефти на 4,564 миллиона баррелей, а страны, не входящие в ОПЕК, на 2,636 млн баррелей. Согласно новой «Декларации о сотрудничестве», в январе 2021 года обязательство Азербайджана составит 123 тысячи баррелей. Другими словами, в январе Азербайджан должен увеличить суточную добычу нефти на 8 000 баррелей и сохранить добычу на уровне 595 000 баррелей.

Выступая на встрече, министр энергетики Парвиз Шахбазов сказал, что в условиях новой волны пандемии, которая ослабляет восстановление спроса на нефть, наиболее оптимальной мерой снова являются согласованные действия по сокращению добычи: «Оптимизм на нефтяном рынке зависит от нашей поддержки. Мы должны контролировать предложение до тех пор, пока не появится уверенность в восстановлении спроса на нефть. В этой связи постепенное ослабление существующих производственных ограничений и постепенное увеличение производства помогут оживить и сбалансировать рынок в новых реалиях».

В выступлении была еще раз подтверждена приверженность Азербайджана историческому соглашению, подписанному странами «ОПЕК плюс». В то же время было отмечено, что историческая победа Азербайджана, которая привела к освобождению азербайджанских земель и завершению 30-летнего конфликта, также положила конец угрозам важным проектам энергетической инфраструктуры.

Следует отметить, что роль Азербайджана в регулировании нефтяного рынка в очередной раз была высоко оценена со стороны министра энергетики Саудовской Аравии принца Абдул Азиза бин Салмана. Он высоко оценил усилия Азербайджана в рамках сотрудничества «ОПЕК плюс» и поблагодарил за конструктивную работу.