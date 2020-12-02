Роухани: Иран в нужное время отомстит за убийство Фахризаде

Тегеран в нужное время отомстит за убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

«Месть за кровь убитого в подходящее время является правом правительства Ирана», - цитирует иранского политика агентство Tasnim.

Роухани также отметил, что если противоположная сторона (речь о США и ЕС) будет выполнять свои обязательства в рамках ядерной сделки, то Иран вернется к исполнению соглашения.