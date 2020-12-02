Майор Рагимов был на фронте с первого дня войны, с беспримерной отвагой участвуя в боях за Муровдаг, Джебраил, Физули, Губадлы, Гадрут.

44-дневная Отечественная война вписала в историю Азербайджана имена многих героев. Среди них и боец спецназа майор Заур Рагимов. Именно он отрапортовал Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву об освобождении Шуши.

Сражаясь на Муровдаге, майор получил первое ранение – осколок попал в шею. В госпитале его прооперировали, извлекли осколок, но ждать полного выздоровления спецназовец не стал - уже через несколько дней он снова был в бою.

«Заура невозможно было удержать на больничной койке. Его целью был бой за Шушу, и он буквально сбежал из госпиталя», - рассказывают в социальных сетях родственники героя.

Второй раз Рагимова ранили уже на скалах Шуши. Майор нашел в себе силы доложить главе государства об освобождении города и только потом отправился в госпиталь, где сейчас продолжает лечение. Верховный главнокомандующий наградил спецназовца Заура Рагимова медалью «За военные заслуги».

Семья Рагимовых родом из села Вери-Алиабад Лерикского района. В семье 10 детей – 7 сыновей и три дочери. Трое братьев воевали в первой карабахской войне. В Отечественной войне помимо Заура принимали участие еще несколько представителей семьи Рагимовых.