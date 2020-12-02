Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 01:56

Дональд Трамп произнес 46-минутную речь, которую он назвал «самой важной» в его жизни. Выступая за трибуной в зале дипломатических приемов Белого дома пока еще действующий президент вновь, на этой раз собрав воедино все предыдущие обвинения, обрушился на своих политических противников - демократов, утверждая, что они украли у него выборы. Национальная избирательная система, заявил он, «подверглась скоординированной атаке и осаде». Трамп убежден, что его проигрыш Джо Байдену был «статистически невозможен».

Все аргументы, которые он привел в очередной раз, выступая перед камерами в абсолютно пустом зале, давно известны нации. Трамп говорит, что многие поданные за демократов бюллетени были на имена умерших людей, что наблюдателей-республиканцев не пускали в залы, где проходил подсчет голосов, что сама избирательная система под названием Dominion Voting System «предоставляла неимоверные возможности для его противников для гигантских махинаций». В результате, убеждает нацию Трамп, прошедшие выборы стали «самой крупной махинацией в истории Америки». И теперь он призывает Верховный суд США, в котором преобладают консерваторы, выступить в его защиту и отменить результаты выборов. Трамп не может успокоиться. И хотя на минувшей неделе он согласился с тем, чтобы в стране началась подготовка к передаче власти избранному президенту Джо Байдену, признавать свое поражение он не намерен и готов бороться до последнего. Есть ли у него шансы сохранить власть и остаться еще на четыре года в Белом доме? Практически никаких. И дело не в том, что Байдена уже поздравили лидеры крупнейших стран, включая Китай (Владимир Путин, как говорит его пресс-секретарь Дмитрий Песков, ждет официального провозглашения Байдена президентом, которое должно состояться в Конгрессе 14 декабря). Главное, что власти всех самых спорных штатов, от которых зависел исход выборов, уже сертифицировали и утвердили победу Байдена, хотя губернаторами многих из них являются республиканцы. Эта победа Байдена была зафиксирована даже в одном из самых республиканских штатов страны Джорджии, где демократ победил Трампа, набрав всего на 13 тысяч голосов больше. Наконец, генеральный прокурор страны и верный трампист Уильям Барр только что сообщил, что у него не никаких данных, подтверждающих масштабные фальсификации, которые позволили бы оспорить результаты выборов.

Что только не предпринимал Трамп в недели, минувшие после голосования. Он настоял на пересчете голосов во всех штатах, где разница в числе голосов составляла менее одного процента. Затем он вызвал в Белый дом выборщиков из числа республиканцев штата Мичиган, убеждая их признать его победу. И вот теперь - последняя идея. Трамп ожидает, что значительная часть выборщиков, которая прибудет в Вашингтон, изменит свою позицию вопреки выбору рядовых избирателей и выступит в Капитолии в его пользу. Все безумное четырехлетнее правление Трампа, которое превратило политическую жизнь в Америке в своего реалити-шоу с элементами хаоса и абсурда, так же и заканчивается. Он вцепился в президентское кресло как клещ, но, как надеется нация, этот клещ все же не энцефалитный. Многие издания и в самих США и за рубежом опасаются, что Трамп уйдет, но само явление трампизма, а именно оголтелого национал-популизма останется. Они ссылаются на то, что за Трампа все же проголосовало 74 миллиона человек (за Байдена для сравнения - 80.9 миллиона). Определенную надежду Трампу дает и то, что уже после выборов его президентская касса пополнилась на 174 миллиона долларов, поступивших от доноров-республиканцев. И вот уже он, поддерживая свою репутацию человека, который не привык проигрывать, собирается чуть ли не в день инаугурации Байдена - 20 января объявить, что вступает в борьбу за Белый дом на выборах 2024 года. На мой взгляд, время Трампа закончилось раз и навсегда. Его действия и риторика стали раздражать даже высокопоставленных сторонников — республиканцев. Как утверждает прославленный журналист Карл Бернстайн (он вместе с Бобом Вудвордом был автором разоблачения Ричарда Никсона в рамках известного Уотергейтского дела), 21 сенатор-республиканец в приватных беседах с ним высказывал недовольство и даже презрение к Трампу. И можно надеяться, что к выборам 2024 года республиканцы найдут более адекватную фигуру из числа кандидатов в президенты.

В последние свои недели в офисе Трамп может попытаться лишь максимально затруднить работу будущего президента. Худшее, что он может сделать до своего ухода - это спровоцировать глобальный конфликт в какой-либо точке земного шара. Как сообщили недавно американские СМИ, президент рассматривал возможность нанесения ракетного удара по ядерному центру в Иране, но военные отговорили его делать это. Можно только представить себе, какая катастрофа произошла бы на Ближнем Востоке, если бы этот план был претворен в жизнь. Так что многие американцы по традиции скрестили большой и указательный пальцы, надеясь, что в оставшиеся полтора месяца ничего ужасного не произойдет. Внутри страны ничего страшного и не ожидается. Трамп, как один из персонажей Салтыкова-Щедрина, может перед уходом лишь, фигурально выражаясь, измазать грязью стены своего кабинета. Чета Трампов может, например не явиться на инаугурацию Джо Байдена и не приветствовать, как этого требует традиция, Джо и его супругу Джилл на пороге Белого дома. От действий Трампа в последнюю минуту ждут и нечто еще более комическое. Например, пресса гадает, может ли он перед уходом превентивно помиловать свою дочь Иванку и зятя Джареда Кушнера от возможных обвинений в финансовых злоупотреблениях или даже... помиловать самого себя, предоставив неограниченную во времени индульгенцию, чтобы она защитила его от действий прокуроров, которые уже возбудили кучу дел по мошенничеству с налогами. На вопрос о том, останется ли трампизм в Америке, должен ответить январь, но не праздничная церемония 20 числа, а выборы в сенат, которые состоятся 5-го января. Там во втором туре будут биться две пары кандидатов, которые во время ноябрьских выборов набрали 50 процентов голосов. И от этих выборов зависит чрезвычайно многое в Америке. Сейчас в сенате у демократов 48 мест, у республиканцев - 50, но если в Джорджии победят два демократа, то в верхней палате у них будет большинство, так как еще один голос им даст по конституции вице-президент Камала Харрис.