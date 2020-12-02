Директор нацразведки США назвал Китай крупнейшей угрозой

Китай представляет собой крупнейшую угрозу господству Америки в экономике, военной области и технологиях, а также демократии и свободе в мире за последние 75 лет. С таким утверждением выступил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф в авторской статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal.

Рэтклифф напоминает, что имеет доступ к самому большому объему разведывательной информации по сравнению с любым членом правительства США. На основании этих разведданных глава нацразведки утверждает, что КНР "представляет собой крупнейшую угрозу Америке в настоящий момент и крупнейшую угрозу демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой войны". "Разведывательные сведения четко показывают, что Китай намеревается доминировать над США и остальной планетой в экономической, военной и технологической областях. Многие крупные инициативы и ведущие компании Китая лишь маскируют действия Коммунистической партии Китая", - говорится в статье.

Автор приводит примеры ареста и суда в США китайских граждан по обвинению в промышленном, технологическом и научном шпионаже. Власти США оценивают урон от хищений Китаем американской интеллектуальной собственности в $500 млрд в год, пишет Рэтклифф. Он утверждает, что хищение военных технологий у США нацелено на то, чтобы превратить КНР в "ведущую военную державу мира". Глава нацразведки допускает, что над военнослужащими Народно-освободительной армии Китая устраиваются эксперименты "в надежде получить солдат с биологически более развитыми возможностями".