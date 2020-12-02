С учетом просто фанатичной веры сторонников президента в его правоту трехпроцентный показатель обнадеживает. Было столько опасений, что трамписты не смогут принять проигрыш своего кумира и устроят беспорядки (справедливости ради, нужно сказать, что неприятностей ожидали и от сторонников Байдена), но никаких уличных безобразий не происходит.

Опрос Reuters/Ipsos показал, что число американцев, для которых Дональд Трамп является победителем завершившейся гонки или имеет шансы еще вырвать победу, достаточно велико. Три процента искренне верят, что действующий президент выиграл, 13 процентов считают, что победитель выборов еще не определился, пять процентов честно сознаются, что не знают. Но 79% все-таки не сомневаются, что Джо Байден опередил Трампа.

Опять-таки, несмотря на заявления Белого дома о массовых фальсификациях выборов, большинство американцев, считают, что местные органы, занимавшиеся подсчетом голосов, хорошо справились со своей работой, и их честность не подлежит сомнению. Так думают 83% демократов и, что важно, 59% республиканцев.

При всем этом 60% опрошенных убеждены, что состоится мирная передача власти от Трампа Байдену, а немалая часть в этом все-таки сомневается.

Основания для сомнений есть. Ни сам Дональд Трамп, ни ведущие сотрудники его администрации не признали поражения, и даже Мелания Трамп не сделала традиционный звонок вежливости от нынешней первой леди будущей. Глава Госдепартамента Майк Помпео не передает поздравления от иностранных лидеров Джо Байдену, нарушая другую извечную традицию. Генеральный прокурор Уильям Барр распорядился, чтобы федеральные прокуроры занялись изучением нарушений во время голосования, хотя серьезных нарушений как раз обнаружено-то и не было.

Сейчас в кругах конспирологов много разговоров о том, что голоса за Трампа были переброшены в пользу Байдена с помощью программного оборудования канадской компании Dominion, которое используется в счетных машинах для бюллетеней. Сам Трамп ретвитнул сообщение от сторонника конспирологической группы QANON, что в целом по Штатам у Трампа украли таким образом 2,9 миллиона голосов. Специалисты по выборам только плечами пожимают: софт от Dominion, во-первых, стоит лишь на небольшом количестве избирательных участков, во-вторых, он ничего не может перебросить, лишь забраковать, и ни о каких миллионах речь идти не может.

Трамп поражение признавать не хочет и превращает важный процесс передачи власти в цирк, словно напоследок пытаясь нагадить своим оппонентам. Но эффект пока весьма невелик, на избирателей впечатление произвести не получается. И слава богу, честно говоря.