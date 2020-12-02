Судья Бреретон занялся расследованием в 2016 году, после того как тревожные свидетельства выявила социолог Саманта Кромпвец, изучавшая внутреннюю культуру специальных подразделений Австралии. Участники афганских операций стали делиться с ней шокирующими подробностями, которые складывались в жуткую картину.

В Австралии разразился грандиозный скандал с большим международным резонансом. Обнародован доклад военного судьи генерал-майора Пола Бреретона, в котором подтверждаются факты военных преступлений, совершенных австралийскими спецназовцами во время их миссий в Афганистане.

За четыре года команда Бреретона опросила 423 свидетелей, проанализировала двадцать тысяч документов и двадцать пять тысяч фотоснимков. Был изучен период в деятельности SAS, австралийского спецназа, с 2005 по 2016 год. Выявлено десятки случаев убийства пленных или невинных гражданских лиц.

В 23 исследованных эпизодах было убито 39 афганцев, все они погибли от рук спецназовцев в небоевой и полностью контролируемой обстановке, что дает основания считать эти убийства военными преступлениями. Выявлено 25 участников преступных действий и их пособников. Во всех случаях имела место попытка скрыть обстоятельства смерти афганцев. Некоторые их них были убиты в ходе тренировки неопытных солдат «дедами», приучения их к крови и смерти.

Расследование не выявило причастности командования к преступным эпизодам, все они связаны с поведением командиров патрулей, насаждавших среди солдат жестокость и вседозволенность, ложно используя чувство причастности к элитному подразделению. Но и отсутствие должного контроля деятельности спецназа налицо.

На этом процесс выявления истины и наказания виновных только начинается. Материалы группы судьи Бреретона переданы полиции, которая после собственных процедур отдаст их в суд.

Глава Сил обороны Австралии генерал Ангус Кэмпбелл назвал выявленные факты позорными и шокирующими и пообещал реорганизацию вооруженных сил и австралийского экспедиционного корпуса в Афганистане, которая бы исключила повторение подобного. Отдельные извинения он принес народу Австралии за позорные действия военных и народу Афганистана.

С отдельными извинениями выступили премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, министр иностранных дел Марис Пейн, бывший премьер-министр Кевин Руд, на время премьерства которого пришлись выявленные эпизоды, и бывший глава Сил обороны Австралии, а сейчас ее генерал-губернатор Дэвид Херли.

Чувствительный удар нанесен не только по престижу SAS и Австралии, но и по всему международному контингенту, расположенному в Афганистане. Если союзные войска оказываются по факту простыми убийцами, то совершенно утрачивается гуманитарный аспект помощи Запада тамошнему правительству и народу, который никак не может выйти из непрерывной войны уже многие десятилетия.

Можно также не сомневаться, что и другие государства, чьи подразделения действуют в Афганистане, сейчас очень пристально взглянут на их работу вдали от родины.