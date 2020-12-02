Раван Лятифов преподавал в школе села Синджан Огузского района. И главное, чему он учил детей, был патриотизм, ответственность каждого гражданина перед своим Отечеством. Отдав жизнь за Родину, он стал примером для своих учеников.

Ряван погиб 8 ноября в бою на подступах к Шуше. Через два дня после его гибели боевые действия в соответствии с соглашением России, Азербайджана и Армении были прекращены. Герой вернулся домой после победы, но вернулся в гробу, покрытом знаменем Отчизны…

«Буду воевать до победного конца и водружу знамя на высотах Карабах а!», - таким было последнее сообщение с фронта учителя по истории средней школы Равана Лятифова, добровольцем отправившегося на войну за освобождение азербайджанской земли.

«Вы бы видели, как ребята провожали своего учителя в последний путь. Наши двери всегда открыты для его учеников, и они не оставляют нас в нашем горе ни на день. Если бы Раван был жив, он бы гордился ими, как сейчас они гордятся своим учителем-шехидом!», - со слезами на глазах говорит жена героя Пюнхан ханум.

Отец Равана тяжело болен, и мать парня уговаривала его остаться дома, не идти добровольцем на войну. «Не торопись, - говорила она, - когда нужно будет, позовут, тогда и пойдешь». Но он считал свои долгом быть с теми, кто сражается за освобождение наших городов и сел. Ни болезнь отца, ни 10-месячный сын не остановили его.

«Раван был танкистом. С первых дней войны участвовал в боях в направлении Физули - Шуша. Каждые два-три дня он звонил домой, беспокоился о больном отце, о сыне, о нас. Успокаивал, говорил, что для беспокойства нет причины», - вспоминает супруга.

Потом пришла весть, что танкист Лятифов сражается на подступах к Шуше. А через несколько дней близкие узнали, что он погиб. Равана похоронили в день его рождения - 15 ноября на Аллее шехидов в поселке, где он жил.

«О своем муже могу говорить часами, - делится вдова шехида, - Всегда был очень добрым, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь любому. Именно такие люди становятся шехидами. Мое единственное утешение сейчас сын. Я дала слово Равану, что воспитаю его таким же любящим свою Родину, каким был он».