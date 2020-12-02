Учитель Раван Лятифов погиб за Шушу, оставив дома малыша и тяжелобольного отца они сражались за Родину!

Ульвия Худиева, собкор

«Буду воевать до победного конца и водружу знамя на высотах Карабаха!», - таким было последнее сообщение с фронта учителя по истории средней школы Равана Лятифова, добровольцем отправившегося на войну за освобождение азербайджанской земли.

Ряван погиб 8 ноября в бою на подступах к Шуше. Через два дня после его гибели боевые действия в соответствии с соглашением России, Азербайджана и Армении были прекращены. Герой вернулся домой после победы, но вернулся в гробу, покрытом знаменем Отчизны…

Раван Лятифов преподавал в школе села Синджан Огузского района. И главное, чему он учил детей, был патриотизм, ответственность каждого гражданина перед своим Отечеством. Отдав жизнь за Родину, он стал примером для своих учеников.

Равана Лятифова на фронт провожали все ученики школы

«Вы бы видели, как ребята провожали своего учителя в последний путь. Наши двери всегда открыты для его учеников, и они не оставляют нас в нашем горе ни на день. Если бы Раван был жив, он бы гордился ими, как сейчас они гордятся своим учителем-шехидом!», - со слезами на глазах говорит жена героя Пюнхан ханум.

Отец Равана тяжело болен, и мать парня уговаривала его остаться дома, не идти добровольцем на войну. «Не торопись, - говорила она, - когда нужно будет, позовут, тогда и пойдешь». Но он считал свои долгом быть с теми, кто сражается за освобождение наших городов и сел. Ни болезнь отца, ни 10-месячный сын не остановили его.

«Раван был танкистом. С первых дней войны участвовал в боях в направлении Физули - Шуша. Каждые два-три дня он звонил домой, беспокоился о больном отце, о сыне, о нас. Успокаивал, говорил, что для беспокойства нет причины», - вспоминает супруга.

Потом пришла весть, что танкист Лятифов сражается на подступах к Шуше. А через несколько дней близкие узнали, что он погиб. Равана похоронили в день его рождения - 15 ноября на Аллее шехидов в поселке, где он жил.

«О своем муже могу говорить часами, - делится вдова шехида, - Всегда был очень добрым, отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь любому. Именно такие люди становятся шехидами. Мое единственное утешение сейчас сын. Я дала слово Равану, что воспитаю его таким же любящим свою Родину, каким был он».

Пюнхан ханум обещает, что воспитает сына таким же патриотом, как Раван
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