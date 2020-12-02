Правда, протесты продолжаются, но как образно выразился армянский режиссер Мгер Мкртчян, митинг против повышения цен на проезд в такси вывел на улицы Еревана больше людей, чем на протест против соглашения о капитуляции Армении. На самом деле, движение под названием «100 драм» вывело на улицы десятки тысяч людей. Но после 9-10 ноября на площади собираются одни и те же люди, которые выкрикивают одни и те же проклятия и угрозы в адрес Пашиняна. А премьер-капитулянт и не допускает мысли об отставке.

Прошло свыше двадцати дней после завершения Второй Карабах ской войны. И кажется стихла мощная волна недовольства жителей Армении премьер-министром Николом Пашиняном, охватившая соседнюю страну в первые дни капитуляции. Нет тех многолюдных митингов, на которых и лидеры оппозиции, и вся недовольная масса неистово требовали отставки премьера и привлечения его к ответственности.

Митинги протеста в связи с полной потерей Карабаха проходят не столь бурно, как протесты на революционной площади в годы, предшествующие оккупации Ереваном азербайджанских земель. Даже несколько лет назад Пашинян собирал на оппозиционные митинги гораздо больше людей, и не только в Ереване, но и в регионах страны. Многолюдность этих митингов обеспечивала и их действенность – мощные протестные волны смывали с политического олимпа страны одного за другим зарвавшихся лидеров. Но последние волнения в Армении, начавшиеся еще в ходе военных действий в Карабахе, не вызвали поддержки широких народных масс, чем и апеллирует Пашинян. Логика премьера безупречна – нет протестов, значит нет и недовольства в стране. А организаторам протестов деградировавший либерал угрожает уголовным преследованием и суровыми репрессиями.

Пашинян своих сторонников на улицу не призывает. Оппозиция же, исчерпав свои ресурсы и возможности, сетует на малочисленность протестной массы, косвенно подтверждая доводы армянского премьер-министра. Но противники Пашиняна все же не намерены сдаваться. Так, секретарь парламентской фракции «Просвещенная Армения» Геворг Горгисян призвал использовать все имеющиеся для смещения премьера-капитулянта «конституционные пути». Он считает невозможным отстранить Пашиняна от власти теми же методами, которыми подопечный соросовских институтов пришел к власти. И в первую очередь, из-за разочарования общества в политических катаклизмах и социальных экспериментах. Армянское общество устало от хронического кризиса власти, экспансионистской и милитаристской политики, доведшей страну до нищеты и голода, фантасмагории возрождения древних царств периода Римской империи, да и вечной карабахской войны. Людям нужен покой и хлеб, что не удалось обеспечить ни одной политической силе - от неформального АОД до неолиберального «Моего шага». Страна оказалась у черты безвластия, системного кризиса и потери ценностных ориентиров.

И вновь, как и в прошлом, взоры и мольбы армянского общества обратились к отвергнутой революцией европейской любви Первопрестольной. Да и Пашинян осознал исключительную роль «бывшей метрополии», как он отзывался о союзнической стране в протестные нулевые, в формировании нового регионального мира. В Москве Пашиняну готовы помочь, но не простить. Кремль отверг любые попытки ревизии Московского соглашения, призывая стороны закрепить итоги второй карабахской войне в большом политическом соглашении.