Ирина Якутенко в интервью haqqin.az: “Сейчас больным коронавирусом выжить легче, чем весной”

Вторая волна пандемии не обошла стороной и Азербайджан. Почти ежедневно около 5 тысяч азербайджанцев становятся жертвой страшной эпидемии. Что делать и как жить дальше?

Вторая масштабная волна коронавируса парализовала экономику и социальную жизнь на всех континентах планеты. Человечество не справляется с новой угрозой. Практические все страны мира из-за роста заражений коронавирусом ужесточают карантинные меры, вводят временный локальный карантин в отдельных населенных пунктах в связи с наибольшими по численности инфицированных вспышками, закрыли школы, кафе и рестораны, разворачивают полевые госпитали. Количество зараженных в мире перевалило за 65 миллионов, а умерших более полтора миллиона!

- Многие эксперты называют нынешний рост коронавируса «новой волной». Так это действительно вторая волна инфекции?

- Во многих странах, где прошедшей весной вспышку ковида сумели более или менее подавить, теперь наблюдается новый рост инфекции. Например, в Израиле можно говорить о второй волне СOVID-19 - рост числа зараженных там уже далеко перекрыл тот уровень, который был в апреле-мае, и властям пришлось вновь закрыть страну на карантин. Рост случаев инфицирования во многих странах Европы связан с тем, что были сняты ограничения и жители перестали соблюдать меры личной защиты – носить маски, соблюдать дистанцию, избегать людных мест. Люди отправились в отпуска, открылись школы, университеты, бары и др. Все это способствует росту числа новых инфекций. Пустили все насамотек, вот и начались новые волны инфекций.

Однако, ученые и врачи сейчас гораздо лучше понимают природу вируса и научились предотвращать тяжелые последствия коронавирусной инфекции. Весной чуть ли не всех зараженных помещали в больницы – в тех странах, конечно, где системы здравоохранения не были перегружены. Теперь мы знаем, что так делать не нужно, и большинство людей замечательно поправятся дома сами. Госпитализируют только тех, у кого начинаются проблемы с дыханием.

- В чем все же причина нынешнего роста инфекции?

- К сожалению, много людей не соблюдают меры профилактики. Есть и немало ковид-диссидентов, категорически не верящих в опасность инфекции и отвергающих защитные меры. Да и в целом люди устали бояться и перестали верить в угрозу ковида, многие ведут себя так, будто коронавирус вовсе исчез. Плюс почти везде открыли школы и университеты, и это неизбежно дало прирост новых случаев инфицирования. В начале эпидемии среди инфицированных было мало детей, и распространилось мнение, что они почему-то не заражаются. Это мнение оказалось ошибочным: дети и болеют, хотя переносят COVID-19 намного легче взрослых, и переносят инфекцию. Весной дети и молодежь были в изоляции, а теперь массово пошли в учебные заведения. А это целый огромный кластер восприимчивых к инфекции людей, который до сих пор был как бы в стороне – очевидно, что он дал заметный рост числа новых заражений. Но возвращение жесткого карантина было бы ошибочным шагом: сегодня мы знаем, что сдержать распространение коронавируса можно правильными точечными мерами, которые гораздо безопаснее для экономики.

- Сейчас хоть и много больных, но все же меньше смертей по сравнению с весенними месяцами. Может, ковид мутировал и стал не столь опасной инфекцией?

- Нет никаких свидетельств, что коронавирус стал менее летальным. Снижение смертности связано с другими причинами. Например, самые уязвимые категории населения берегут себя. Пожилые соблюдают меры защиты, персонал домов престарелых регулярно тестируют и так далее. Кроме того, врачи научились предотвращать тяжелые последствия ковида. Люди умирают не от самого вируса, а от гиперактивации иммунной системы и ее последствий, главным образом микротромбозов в различных органах. Сегодня больным назначают антикоагулянты и стероиды, которые предотвращают негативные последствия этих двух патологических состояний. Все пациенты, даже люди в тяжелом состоянии, подключенные к ИВЛ, имеют гораздо больше шансов выжить, чем весной. Думаю, что методы борьбы с вирусом будут и дальше совершенствоваться, и даже без вакцины эта инфекция станет менее летальной.

Также надо учесть, что изменилась возрастная структура заболевших. Среди зараженных выросла доля молодых, что естественным образом привело к уменьшению летальности. Шансы молодого здорового человека выжить – а то и в принципе почти не заметить ковид – гораздо выше, чем у пожилых.

- Есть ли что-то новое в плане предотвращения заражений? Говорят, в целях профилактики надо всем принимать комплекс витаминов и минералов.

- Очень важно продолжать соблюдать масочный режим и поддерживать физическую дистанцию между людьми. Маски и дистанция являются превентивными мерами и против сезонных инфекций. Среди этих инфекций наибольшую опасность представляет грипп. Он ежегодно убивает довольно много людей, и в сочетании с коронавирусом это может стать проблемой. Поэтому во многих странах начали раньше обычного прививать от гриппа уязвимые группы. Причем они не совпадают у ковида и гриппа: если в первом случае это пожилые, то во втором – пожилые и дети. Если вакцинация будет проведена в достаточном объеме, тяжелой эпидемиологической ситуации удастся избежать.

- Может ли человек заразиться одновременно гриппом и коронавирусом?

- Есть факторы за и против. Существует мнение, что если клетку организма поражает один вид вируса, то, благодаря их конкурентным механизмам, это предотвратит заражение другим вирусом. С другой стороны, ковид часто провоцирует серьезные сбои в работе иммунитета, так что люди, которые его подхватили, могут стать более чувствительными к другим инфекциям. Но те, кто заразились ковидом и сидят в самоизоляции дома, имеют меньше шансов подхватить грипп или ОРЗ. Заразиться рискуют разве что те, кто переносит ковид бессимптомно. Но учитывая, что их организм легко поборол коронавирус, вряд ли сочетание двух инфекций будет проходить тяжелее, чем каждая из них по отдельности.