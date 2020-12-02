Отдел спорта 06:07

Главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Василева подвела итоги выступлению нашей команды на чемпионате Европы в Киеве.

Напомним, что азербайджанские гимнастки завоевали в столице Украины одно серебро и две бронзы. Групповая команда в составе Ляман Алимурадовой, Зейнаб Гумметовой, Елизаветы Лузан, Марьям Сафаровой и Дарьи Сорокиной завоевала серебро в многоборье, а также бронзу в финале с тремя обручами и двумя парами булав. Еще одну бронзовую награду Азербайджан взял в командном первенстве по итогам выступления групповичек и юниорок. «Конечно, я довольна результатами нашей команды, - говорит Мариана Василева, отвечая на вопрос сайта RGNews. - Прежде всего, я довольна тем, что нам удалось сохранить здоровье наших гимнасток и всего коллектива Федерации гимнастики Азербайджана. Мы смогли в полном составе выступить на 36-м чемпионате Европы. Все мы переживаем сейчас тяжелые времена из-за пандемии, а потому не все федерации смогли принять участие в чемпионате. Не приехали Россия, Италия, Испания и другие страны. Жаль, что в групповых соревнованиях не было Болгарии и Беларуси, хотя в индивидуальных состязаниях они участвовали. И все же этот чемпионат Европы был историческим по нескольким причинам. Несмотря на отмену мероприятий по ряду спортивных дисциплин, континентальное первенство осталось в календаре и было проведено, несмотря на пандемию.

Я очень благодарна Европейской гимнастике, которая сделала все, что в ее силах, для организации этого соревнования, а также организаторам чемпионата, уделившим большое внимание каждому участнику. Еще один исторический момент этого соревнования был связан с титулом чемпионов Европы. Российские гимнастки, не выступавшие в этом году на чемпионате, на протяжении многих лет завоевывали титулы чемпионов Европы. Поздравляю сборную Израиля, которая вошла в историю, завоевав золотую медаль в групповых упражнениях. Групповая команда Азербайджана лидировала после первого дня соревнований, однако нам помешала небольшая ошибка. Наша сборная неоднократно завоевывала медали чемпионатов Европы. Но это серебро, добытое командой в групповых упражнениях в многоборье, - первое в истории азербайджанской художественной гимнастики.

Я получила много поздравлений в связи с результатами нашей команды, в том числе из стран, которые не смогли приехать в Киев. После возвращения в Баку у нас была встреча с гимнастками, тренерами и хореографами. Мы обсудили наши преимущества и недостатки, которые будем учитывать на тренировках». По словам главного тренера, самым сложным при подготовке к Евро было психологически настроить гимнасток. «Прежде всего, хочу сказать, что мы начали подготовку к этому чемпионату Европы после чемпионата мира, который прошел в Баку в сентябре 2019 года. На чемпионате мира мы завоевали путевки на Олимпиаду в Токио, как в индивидуальной программе, так и в групповых упражнениях. Мы начали разрабатывать стратегию, чтобы подготовка к чемпионату Европы была частью нашей подготовки к Олимпийским играм. Но пандемия помешала. В Азербайджане с марта по июнь был строгий карантин, и мы готовились в режиме онлайн, девочки занимались хореографией и физкультурой. Все специалисты согласятся со мной, что поддерживать хорошую форму в таких условиях сложно. На первом этапе подготовки к чемпионату и Олимпиаде я поменяла состав групповой команды. После чемпионата я полностью убедилась в правильности своего решения.

Думаю, самой сложной была психологическая подготовка, так как мы не знали точно, состоится чемпионат Европы или нет. Этот чемпионат позволил не только нам, но и всем, кто принимал в нем участие, успешно завершить год». Мариана Василева рассказала, что ради здоровья гимнасток сборной пришлось их изолировать. «Если один человек в команде заболеет, то есть вероятность, что заболеют все участники команды. Мы сделали все возможное, чтобы гимнастки были в безопасности. Они изолированно тренировались на Национальной гимнастической арене. С 1 июня до возвращения из Киева девочки встречались с родителями лишь два-три раза. Эти встречи проходили на территории арены, и родители, конечно же, были в масках и перчатках. Психологически было трудно. Я благодарна гимнасткам и тренерам, которые все это время не покидали арену. И я очень благодарна, что государство разрешило тренироваться спортсменам национальных сборных по олимпийским видам спорта». Наставница, которая уже долгие годы возглавляет сборную Азербайджана, верит, что в 2021 году жизнь в мире, в том числе и спортивном, наладится. «Я оптимистичный человек. Я уже представляю, как мы встречаемся со своими коллегами на первом соревновании в Баку, затем на втором, на третьем… Наша арена привыкла жить в очень динамичном темпе. А сейчас мы пропускаем все эти соревнования, которые проводились в Баку, и не только по художественной гимнастике, но и по другим гимнастическим дисциплинам.

Финал Кубка мира по художественной гимнастике пройдет в Италии, затем у нас чемпионат Европы в Болгарии. После мы выступим на Олимпиаде в Токио, и цикл успешно завершится. Затем мы выступаем на чемпионате мира в Японии, а потом отдыхаем. Так я представляю себе наши дни в ближайшем будущем. Будем мыслить позитивно». На прошедшем чемпионате Европы сборная Азербайджана удивила весь гимнастический мир своими необычными купальниками в стиле ретро. «Я приняла решение выступать в таких купальниках в конце 2019 года, - объясняет Мариана Василева. - В нашей современной гимнастике нужно что-то особенное. Гимнастки моего и более старшего поколения выступали в таких простых трико. Все мы помним чемпионок мира, чемпионок Европы 80-х годов прошлого века. Мне нравится все простое, и все простое - самое лучшее в мире. Теперь я понимаю, насколько это было нужно людям. Почему были выбраны именно эти цвета? Это отдельная тема. В социальных сетях я увидела, что у многих людей наши черные трико ассоциируются с войной, которая только что закончилась в нашей стране. Черный купальник - символ заблудших душ, людей, которых мы потеряли. Некоторые из этих людей погибли на войне, некоторые во время пандемии…