Ильхам Алиев изменил лицо региона, и возможно даже соотношение глобальных геополитических сил. И вторая карабах ская война стала выражением фундаментальной геополитической трансформации. На протяжении долгих лет в период активной фазы распада глобалистского миропорядка Ильхам Алиев вырабатывал уникальную концепцию создания компромиссного регионального мира: начиная от примирения России с Турцией, сочетания добрососедства с Ираном и тесного военного союза с Израилем, укрепления геополитического ландшафта в Каспийско-Центральноазиатском регионе, заканчивая выдвижением Баку в период острого сирийского кризиса в качестве дипломатической площадки для переговоров НАТО с Россией... В предопределении военной победы Азербайджана сыграла большую роль интеграция интересов всех субъектов региональной системы, поддержавших Ильхама Алиева в противостоянии с Арменией и мировым армянством.

Вопрос - не в масштабной кровопролитной войне, унесшей за 44 дня жизни тысяч людей, и даже не в применении новой модели высокотехнологичной войны, вызвавшей неподдельный интерес ведущих держав мира и крупнейших региональных государств. Будем искренни, долгожданное освобождение занятых оккупационной армянской армией исторических земель Азербайджана тоже мало повлияло на судьбы мира. Хотя и в значительной степени повысило международный авторитет продемонстрировавшему свою военную мощь и обороноспособность Азербайджана.

Ильхам Алиев во второй раз за минувший год выступил в роли политика, повлиявшего на эпохальные события после Второй мировой войны. Изначально вторая карабах ская война могла бы показаться явлением регионального характера. Однако, в своей оценке исторической победы Азербайджана в карабах ской войне, многие известные эксперты выразили в унисон идентичное резюме – мир встретил на Южном Кавказе войну нового тысячелетия.

А в мировой политике Ильхам Алиев обозначил главные постулаты нового справедливого мира – приоритет национально-государственных интересов, доминанта суверенного права и невмешательство во внутренние дела. Актуализация справедливых принципов сосуществования в эпоху новых геополитических столкновений позволила Азербайджану подвергнуть ревизии теорию неприсоединения, добившись трансформации идеологизированной левацкой постмарксистской и исламской коалиции стран третьего мира в полноценную организацию, выступающую не только против присоединения к военным блокам, но и против мирового гегемонизма и неоимпериалистических тенденций. Движение неприсоединения в период председательствования Азербайджана стала больше возвращаться к своим истокам – борьбе за равноправный и справедливый политический и экономический миропорядок.

И важнейшей инициативой Ильхама Алиева в качестве нового лидера движения стран, выступающих против мирового гегемонизма и неоимпериалистического диктата, а также восприятия стран третьего мира в ипостаси сырьевого придатка, стала историческая инициатива по созыву специальной сессии Генассамблеи ООН по проблеме пандемии коронавируса. Впервые после Второй мировой войны благодаря инициативе азербайджанского президента удалось обеспечить консолидацию всего мирового сообщества в борьбе с угрожающим вызовом нового века. Событие беспрецедентное и историческое, основу которого закладывает президент-освободитель. Лишь ограниченное правительство Армении, вероятно в силу экзистенциальных мотивов, выступило против исторической инициативы Азербайджана. Только потому, что эта инициатива принадлежала противоборствующей стороне. Хотя повергнутая коронакризисом сама Армения, как никто иной, нуждалась в объединении усилий и активизации борьбы с новым мировым злом. Глас неуслышанной вопиющей Армении утонул во всеобщей поддержке исторического прорыва.

Обратите внимание на ряд выступающих политиков планетарного масштаба. Выступают генсек ООН Антонио Гутьерис, глава Совбеза Джерри Мэтьюз Матджила, председатель Экономического и социального совета Мунира Акрама… И президент Азербайджана Ильхам Алиев. Причем И.Алиев выступает дважды – вначале как лидер Движения неприсоединения, а затем как инициатор проведения спецсессии Генассамблеи. Именно по предложению И.Алиева удалось обеспечить участие 40 президентов и более 40 глав правительств государств, а также обмен мнениями лидеров мирового сообщества!

Несколько часов назад мировые СМИ обнародовали выступление лидера Движения неприсоединения Ильхама Алиева, представившего мировому сообществу программные положения необходимые для преодоления пороков в насущной борьбе.

И.Алиев обратил свое внимание на особо удручающее положение неразвитых и бедных стран, столкнувшихся с катастрофическими последствиями коронаэкономики. Главная напасть – неравенство. И человечество, а также государства ответственные за миропорядок, обязаны преодолеть самоизоляцию, объединив усилия и ресурсы в борьбе с современными фундаментальными вызовами.

И.Алиев особо остановил свое внимание на социально-экономическом неравенстве, нарушении условий равной торговли. Выход из ситуации – противостояние протекционизму и унилатерализму – доктрине «разорения соседа» в целях укрепления собственного могущества. Азербайджанский президент коснулся и главной характерной особенности мирового западного гегемонизма – односторонних и принудительных мер, а также угроз применения силы. Ильхам Алиев убежден, что интересы всех государств созвучны, неотделимы и взаимодополняемы. И в своем стремлении к достижению мультилатерализму, И.Алиев ссылается на требование Устава ООН и «Повестки дня по устойчивому развитию 2030»…

На наших глазах один за другим разворачиваются исторические события. Славная карабахская победа, спецсессия Генассамблеи ООН по инициативе Азербайджана, историческое концептуальное выступление президента Азербайджана в статусе лидера коалиции 120 государств. Азербайджан - одно из постсоветских государств, оказавшись четверть века назад на историческом перепутье ХХ века, само существование которого было под очень большим вопросом, за короткий период времени (что такое в историческом смысле 25 лет?) вырвалось в авангард развитых в политическом, экономическом и военном смысле стран, активно участвующих в строительстве нового мира. Но это уже наталкивает на плехановские размышления о роли личности в истории, на философские рассуждения о влиянии лидера на исторический процесс, как закономерность развития…