Нефть продолжает дорожать: Brent - $49

Стоимость февральского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до $49,02 (+0,64%) за баррель на новостях о сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торговой площадки.

К настоящему времени нефть марки Brent торговалась на отметке $48,99 (+0,62%). Нефть сорта WTI растет на 0,8%, до $46,04 за баррель.

Ранее министры ОПЕК+ приняли решение нарастить добычу нефти с января 2021 года на 500 тыс. б/c. Наряду с этим была достигнута договоренность о проведении ежемесячных встреч ОПЕК+ для распределения уровней добычи на каждый последующий месяц.