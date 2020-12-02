Билл Гейтс рассказал, каким будет мир после пандемии

По словам Гейтса, некоторые из тенденций диджитализации — особенно в области онлайн-обучения, телемедицины и удаленной работы — станут постоянной частью жизни. При этом в посткоронавирусном мире количество деловых поездок сократится более чем на 50%, а время в офисах — минимум на 30%. Онлайн-встречи и интернет-мероприятия станут нормой. Многие аспекты жизни будут перенесены в виртуальный мир, не будет необходимости жить в крупных городах из-за работы. Люди станут больше общаться с близкими и друзьями, в то время как контакты с коллегами пойдут на спад.

Гейтс уже много лет говорит об угрозе глобальной пандемии. В своем выступлении на TED Talk в 2015 году он предупредил, что США и другие страны не готовы к пандемии: "Если что-то убьет более 10 миллионов человек в ближайшие несколько десятилетий, это, скорее всего, будет очень заразным вирусом, а не войной. (Убьют) не ракеты, а микробы". В 2018 году миллиардер-филантроп сказал аудитории на обсуждении эпидемии, организованном Медицинским обществом Массачусетса, что пандемия может унести с лица земли десятки миллионов людей, если не будет эффективно бороться с ней. Он процитировал моделирование, проведенное Институтом моделирования заболеваний, которое показало, что современная версия пандемии гриппа 1918 года теперь убьет около 30 миллионов человек всего за шесть месяцев.