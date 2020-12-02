Ильхам Алиев: Армения целенаправленно разрушила переговорный процесс
«Азербайджан поддержал инициативу Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня во время пандемии. Однако этот призыв не был услышан Арменией, которая более 30 лет удерживала под оккупацией азербайджанские земли и игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода войск со всех наших оккупированных территорий», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с пандемией COVID-19, сообщает АзерТАдж.
Глава государства отметил, что за последние два года Армения целенаправленно разрушила переговорный процесс.
«Премьер-министр Армении положил конец переговорам рядом провокационных заявлений, таких как «Карабах – это Армения». Министр обороны Армении призвал к «новой войне за новые территории».
В июле текущего года Армения совершила военную провокацию на государственной границе, чтобы создать новый источник напряженности в регионе, оккупировать новые территории и нанести ущерб стратегическим энергетическим инфраструктурным проектам Азербайджана. Затем, в августе, диверсионная группа Армении попыталась пересечь линию соприкосновения», - сказал Ильхам Алиев.