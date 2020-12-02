Ильхам Алиев: «Карабахский конфликт разрешен военно-политическим путем»

«27 сентября Армения начала крупномасштабную военную провокацию против Азербайджана. Тертер и другие города Азербайджана, расположенные вблизи зоны боевых действий, в течение 44 дней подвергались тяжелому артиллерийскому обстрелу вооруженных сил Армении. Армения использовала баллистические ракеты против Гянджи, Барды, Мингячевира, Габалы, Сиязани и других городов, расположенных вдали от зоны боевых действий», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с пандемией COVID-19, сообщает АзерТАдж.

Глава государства подчеркнул, что Армения использовала тяжелую артиллерию, баллистические ракеты, белый фосфор и кассетные боеприпасы для того, чтобы вызвать большое количество жертв среди азербайджанского мирного населения и изгнать их. В результате были убиты 94 мирных жителя, в том числе 11 детей, более 400 человек получили ранения.

«Азербайджанская армия дала достойный ответ на это, начала успешную контрнаступательную операцию, защищая граждан и территорию страны, и освободила значительную часть оккупированных территорий. Победа, завоеванная в ходе военных действий, вынудила оккупанта сдаться. В результате подписания 10 ноября трехстороннего Заявления президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении были освобождены и другие оккупированные территории Азербайджана.

С тех пор, около месяца соблюдается прекращение огня. Посредством Совместного мониторингового центра по наблюдению за прекращением огня Турция и Россия играют важную роль в обеспечении прекращения огня.

Таким образом, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт разрешен военно-политическим путем. Из-за игнорирования международного права выполнение резолюций Совета Безопасности ООН путем применения силы было неизбежным. В результате государство-агрессор было вынуждено заключить мир», - подчеркнул глава государства.