Команда Никола Пашиняна на грани развала армянские СМИ
В команде премьер-министра Армении Никола Пашиняна углубляется кризис, пишет армянская газета «Грапарак».
«Фракция правящего блока «Мой шаг» разделена на противоборствующие армии, они не общаются между собой, жизнь и работа парализованы, всех волнует вопрос, что станет со страной и каков будет их конец. Некоторые люди связывают с Николом Пашиняном не только свое будущее, но и физическое существование. Другую группу, которая публично и закулисно безоговорочно поддерживает Пашиняна, во фракции называют «полком смертников». Тех депутатов, которые критикуют Пашиняна за подписание известного документа и за то, что он не посоветовался и не проинформировал их, квалифицируют как «предателей». Последние готовы покинуть ряды фракции при возникновении даже небольшой возможности. Есть еще и неопределившаяся масса, которая все избегает высказывать свое мнение, ожидая момента, когда угроза обойдет их стороной», - цитирует News.am сообщение газеты.