В Грузии антирекорд, в Армении более тысячи новых случаев COVID

В Грузии число выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки увеличилось на 5 068 - это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает правительственный сайт StopCov.

С начала пандемии выявлено 152 704 случая заражения коронавирусом. За последние сутки скончались 38 человек, вылечились 2 336 человек (всего - 126 904 пациента), скончались - 1 425.

В Армении за сутки выявлено 1 184 новых случая заражения. От осложнений коронавируса скончались 2 277 человек (плюс 23 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 583 (плюс 5 за минувшие сутки). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 139 692, сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.