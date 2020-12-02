Один из богатейших армян мира призвал к отставке Пашиняна

«Армения сегодня переживают трудные, без преувеличения - трагические времена. Пишется одна из самых драматичных страниц истории армянского народа. Мы должны признать и вынуждены констатировать, что действующая в Армении власть не справилась с управлением армянской государственности». Как сообщает «Новости Армения», об этом в своем обращении к соотечественникам заявил один из богатейших армян мира, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян.

«Власть не смогла выполнить одну из важнейших своих обязанностей - обеспечить боеспособность армянской армии и безопасность народа. Проводимая ею внутренняя и внешняя политика оказались ошибочными и привели к катастрофе. Масштаб этой катастрофы стал бы во много раз большим, если бы не было посреднических усилий президента Российской Федерации Владимира Путина.

Все мы и, в первую очередь - сама действующая власть, должны признать, что в силу ряда причин премьер-министр Пашинян и действующее правительство более не в состоянии направить энергию армянского общества в конструктивное русло, сплотить народ и взяться за решение стоящих перед нами серьезных проблем.

Из сложившейся ситуации есть только один правильный выход - бескровная смена власти. Незамедлительная отставка премьера и правительства, формирование переходного кабинета министров и проведение досрочных парламентских выборов, на которых граждане Армении выберут новую власть», - говорится в обращении.