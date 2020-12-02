МИД о скандальной резолюции Национальной ассамблеи Франции

Принятие резолюции «Защита армянского народа и христианских общин Европы и Востока» представляет собой очередное проявление необоснованной, недружественной и провокационной деятельности парламента Франции. Принятие предвзятой резолюции нижней палатой вслед за Сенатом говорит о продолжительной кампании, проводимой против Азербайджана. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Как видно из названия резолюции, члены Национальной ассамблеи, демонстрирующие проармянскую позицию, пытаются придать вопросу религиозную окраску, что никак не отражает реальности. Азербайджан - многонациональное многоконфессиональное государство, где в мире и гармонии, как одна семья, живут люди различного вероисповедания и этнической принадлежности. Мы отвергаем попытки преподносить армяно-азербайджанский конфликт как межрелигиозное и межцивилизационное столкновение, решительно осуждаем такой подход, являющийся серьезной угрозой миру и безопасности. Эта резолюция не имеет юридической силы. Однако, учитывая ее политическое содержание, хотели бы подчеркнуть, что эти в корне ошибочные резолюции идут вразрез с нормами и принципами международного права, Уставом ООН и Хельсинкским Заключительным актом, резолюциями СБ ООН от 1993 года, а также с двусторонними документами, существующими между Азербайджаном и Францией», - отмечается в заявлении МИД.

МИД Азербайджана отмечает, что резолюция является серьезным ударом по посредническому мандату Франции и бросает тень на двусторонние отношения.

«Следует также отметить, что Национальная ассамблея Франции никогда не проводила слушаний и не принимала резолюцию по поводу одного миллиона азербайджанцев, подвергшихся этнической чистке, фундаментальных нарушений прав человека в результате нагорно-карабахского конфликта. Это ясно показывает, что законодательная власть Франции явно демонстрирует совершенно необъективную позицию», - говорится в заявлении.

Министерство подчеркивает, что подход Национальной ассамблеи, полностью противоречащий положениям соглашения, подписанного между лидерами Азербайджана, России и Армении от 10 ноября 2020 года, серьезно подрывает усилия по обеспечению мира и безопасности как в регионе, так и в мире.