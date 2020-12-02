Всеобщая скорбь в Азербайджане по погибшим в Карабахе
В 12:00 4 декабря 2020 года память шехидов Отечественной войны, пожертвовавших своими жизнями во имя территориальной целостности Азербайджана, почтена минутой молчания.
Отметим, в Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана. Ведется работа по установлению личностей 103 военнослужащих методом ДНК.
Более 100 военнослужащих считаются без вести пропавшими. В настоящее время 1 245 участников войны проходят лечение в медицинских учреждениях.
Желаем всем раненым исцеления. Да упокоит Аллах души всех шехидов!