Ярадангулиев не любил публичности, поэтому его имя известно не очень большому кругу людей. Между тем успешностью своей карьеры ему во многом обязаны немало бизнесменов и деятелей искусства. Он безвозмездно помогал всем, кто обращался к нему за помощью в трудоустройстве, лечении и решении бытовых проблем. Во всем поддерживал и продвигал Ярадангулиев и своих талантливых подчиненных, многие из которых впоследствии заняли высокие государственные посты.

Накануне в результате продолжительной болезни на 72-м году жизни скончался известный бизнесмен и меценат Бахрам Ярадангулиев.

Бахрам Ярадангулиев родился в Тбилиси в 1949 году в семье железнодорожников. Его отец Алай Исмаил оглы Ярадангулиев долгие годы занимал высокие должности в Управлении железной дороги. Сам он продолжил семейную традицию и начал свою трудовую деятельность в железнодорожной сфере, где вскоре дослужился до должности начальника станции грузовых контейнеров. В 1994 году он основал транспортную компанию ЗАО «Азеррейл».

Сегодня у большинства граждан Азербайджана название «Азеррейл» больше ассоциируется со спортом. И это тоже благодаря Бахраму Ярадангулиеву, который многое делал для развития спорта в стране и всегда помогал спортсменам. Именно он создал и финансировал футбольную команду «Азеррейл» и одноименный волейбольный клуб, который успешно функционирует и сегодня. Подъём женского волейбола в Азербайджане и появление в стране первого профессионального клуба, способного решать большие задачи на европейской арене, связано с возвращением из Турции Фаика Гараева. Тренера из Турции лично пригласил Бахрам Ярданагулиев.

Большую поддержку Ярадангулиев оказывал деятелям культуры и искусства, в частности команде КВН «Парни из Баку» во главе с покойным Анаром Мамедхановым. Многие деятели культуры и искусства на заре 90-х получали от Ярадангулиева щедрые подарки.

В тяжелые 90-е годы Бахрам Ярадангулиев также уделял внимание развитию просвещения, спонсируя различные издания, издательства, научные исследования и помогая одаренным студентам.

Описать всю благотворительную деятельность Бахрама Ярадангулиева невозможно, да и незачем. Покойный никогда не афишировал совершаемые им добрые дела, однако многие успешные сегодня предприниматели обязаны спасением своего бизнеса в суровые 90-е именно Бахраму Ярадангулиеву.

В памяти многих железнодорожников и простых граждан он останется благодаря своим благим делам.

Аллах рехмет элясин!