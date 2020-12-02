«Добро пожаловать, родной Карабах! Мы вернулись!» «Азеришыг» о планах по восстановлению
2020-й год стал особенным для каждого азербайджанца – мы вернули Карабах. Армянские оккупанты привели захваченные ими земли в плачевное состояние. От некоторых городов не осталось и камня на камне. Разрушены памятники архитектуры, здания и дороги, нарушено все, что необходимо для комфортного проживания на этой территории. И сегодня перед нашей страной стоит непростая задача – восстановление, вернее, строительство новой инфраструктуры и экономики на землях, освобожденных от оккупации.
Впрочем, тянуть с этим никто не намерен. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку начал работу по восстановлению территорий в Карабахе, перешедших под контроль страны.
"Мы же созидатели. Мы вновь возродим эти города, районы. У нас есть большие планы по восстановлению этих районов. Эти планы уже реализуются, начинаются претворяться в жизнь инфраструктурные проекты…", - заявил Ильхам Алиев в своем обращении к народу.
Возрождение освобожденных территорий идет полным ходом. Для строительства и воссоздания всей необходимой инфраструктуры на деоккупированных землях в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе» принимаются срочные меры по обеспечению временного электроснабжения особо важных стратегических объектов.
По информации ОАО «Азеришыг», согласно соответствующему указу президента Ильхама Алиева, в настоящий момент осуществляется оперативная работа по ликвидации последствий, вызванных атаками противника на гражданские объекты в прифронтовых районах.
Планируется строительство новых энергоцентров на освобожденных территориях, создание сетей 110/35 и 0,4 кВ с использованием самых современных технологий, электронных систем релейной защиты и автоматики, системы телемеханики 35 и 0,4 кВ. Подготовлены проекты проведения ЛЭП на основе современных СИП-кабелей, которые будут реализованы поэтапно. На первом этапе работ по обеспечению электроэнергией всей территории Карабаха ОАО «Азеришыг» подписало меморандум о намерениях с немецкой компанией EKM Global Consulting GmbH, занимающейся лазерным сканированием и 3D моделированием зданий и сооружений, памятников архитектуры, хозяйственных и промышленных объектов, и топографической съемкой в разных масштабах.
По словам заместителя председателя ОАО «Азеришыг» Рамиля Юсифова, использование современных технологий и инженерных решений позволяет обеспечить максимальную эффективность проектно-конструкторских работ, необходимых для обеспечения качественного снабжения электричеством освобожденных территорий Азербайджана.
В настоящий момент, в соответствии с указом президента Азербайджана, ведутся круглосуточные работы по электроснабжению особо важных объектов в Карабахе. Процесс проектирования и дальнейшего строительства систем электроснабжения ощутимо ускорят инновационные технологии. В частности, создание подробной 3D мобильной карты местности, всех линий коммуникаций, включая линии электропередач, трансформаторных подстанций, распределительных устройств по результатам данных лазерного сканирования и моделирования. Это позволит нам найти наиболее эффективные технические решения. В связи с этим мы подписали меморандум о намерениях с компанией EKM Global Consulting GmbH, которая отлично зарекомендовала себя в сфере цифровых технологий», - отметил он.
По его мнению, основными плюсами этого сотрудничества является то, что лазерное сканирование позволяет заметно упростить процесс проектирования и оценочных работ, и дает возможность планирования и необходимых расчетов без выезда на указанные места.
«Использование трехмерных данных значительно экономит время и уменьшает вероятность ошибок, так как все измерения проводятся быстрым и точным методом. При этом полученный объём полезной информации можно передать в Центр Управления Умными Сетями ОАО «Азеришыг» для дальнейшей обработки и интегрирования в действующую систему. Это минимизирует расходы на всех этапах проводимых работ. Меморандум о намерениях также позволяет нам в любой момент получить экспертное мнение в случае, если возникнут какие-либо проблемы», - говорит Р.Юсифов.
В свою очередь, глава компании EKM Global Consulting GMbH Эльшан Мусаев подчеркнул, что на сегодняшний день технологии 3D лазерного сканирования является одним из самых современных и производительных методов измерений.
«Эти технологии используются во множестве сфер во всем мире. 3D лазерное сканирование и моделирование сооружений, историко-архитектурных памятников и топографических планов отражает фактическое состояние объектов благодаря высокой степени точности и детализации. Наземная топографическая съемка территории дает специалистам возможность измерять геометрические величины даже на труднодоступных участках, находясь при этом за компьютерами в собственных офисах», - отметил Э.Мусаев.
По его словам, этот вид сканирования отличается высокой точностью, а созданная трехмерная модель исследуемого объекта или пространства, фактически его виртуальная копия, идеально подходит для проектирования инженерных коммуникаций, разработки мастер-планов, выполнения строительных реставрационных работ и реконструкции даже на опасных участках и техногенных объектах.
«Ну и, конечно, нельзя не подчеркнуть то, что этот инновационный метод позволяет осуществить все необходимые работы с минимальными временными и материальными затратами», - заключил Э.Мусаев.
Использование современных технологий в Отечественной Войне – безусловно, ускорило победоносный марш Азербайджана по освобождению оккупированных земель – Карабаха. Теперь же, применением современных и инновационных технологий будет воссоздана вся энергетическая инфраструктура, телефонная связь и интернет, будут восстановлены дороги, вырастут посаженные сегодня саженцы, начнется большое строительство родного Карабаха 21-го века! Мы вернулись!