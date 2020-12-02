Отдел информации 12:24

2020-й год стал особенным для каждого азербайджанца – мы вернули Карабах. Армянские оккупанты привели захваченные ими земли в плачевное состояние. От некоторых городов не осталось и камня на камне. Разрушены памятники архитектуры, здания и дороги, нарушено все, что необходимо для комфортного проживания на этой территории. И сегодня перед нашей страной стоит непростая задача – восстановление, вернее, строительство новой инфраструктуры и экономики на землях, освобожденных от оккупации. Впрочем, тянуть с этим никто не намерен. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку начал работу по восстановлению территорий в Карабахе, перешедших под контроль страны.

"Мы же созидатели. Мы вновь возродим эти города, районы. У нас есть большие планы по восстановлению этих районов. Эти планы уже реализуются, начинаются претворяться в жизнь инфраструктурные проекты…", - заявил Ильхам Алиев в своем обращении к народу. Возрождение освобожденных территорий идет полным ходом. Для строительства и воссоздания всей необходимой инфраструктуры на деоккупированных землях в рамках проекта «Азеришыг в Карабахе» принимаются срочные меры по обеспечению временного электроснабжения особо важных стратегических объектов. По информации ОАО «Азеришыг», согласно соответствующему указу президента Ильхама Алиева, в настоящий момент осуществляется оперативная работа по ликвидации последствий, вызванных атаками противника на гражданские объекты в прифронтовых районах. Планируется строительство новых энергоцентров на освобожденных территориях, создание сетей 110/35 и 0,4 кВ с использованием самых современных технологий, электронных систем релейной защиты и автоматики, системы телемеханики 35 и 0,4 кВ. Подготовлены проекты проведения ЛЭП на основе современных СИП-кабелей, которые будут реализованы поэтапно. На первом этапе работ по обеспечению электроэнергией всей территории Карабаха ОАО «Азеришыг» подписало меморандум о намерениях с немецкой компанией EKM Global Consulting GmbH, занимающейся лазерным сканированием и 3D моделированием зданий и сооружений, памятников архитектуры, хозяйственных и промышленных объектов, и топографической съемкой в разных масштабах.

По словам заместителя председателя ОАО «Азеришыг» Рамиля Юсифова, использование современных технологий и инженерных решений позволяет обеспечить максимальную эффективность проектно-конструкторских работ, необходимых для обеспечения качественного снабжения электричеством освобожденных территорий Азербайджана. В настоящий момент, в соответствии с указом президента Азербайджана, ведутся круглосуточные работы по электроснабжению особо важных объектов в Карабахе. Процесс проектирования и дальнейшего строительства систем электроснабжения ощутимо ускорят инновационные технологии. В частности, создание подробной 3D мобильной карты местности, всех линий коммуникаций, включая линии электропередач, трансформаторных подстанций, распределительных устройств по результатам данных лазерного сканирования и моделирования. Это позволит нам найти наиболее эффективные технические решения. В связи с этим мы подписали меморандум о намерениях с компанией EKM Global Consulting GmbH, которая отлично зарекомендовала себя в сфере цифровых технологий», - отметил он. По его мнению, основными плюсами этого сотрудничества является то, что лазерное сканирование позволяет заметно упростить процесс проектирования и оценочных работ, и дает возможность планирования и необходимых расчетов без выезда на указанные места. «Использование трехмерных данных значительно экономит время и уменьшает вероятность ошибок, так как все измерения проводятся быстрым и точным методом. При этом полученный объём полезной информации можно передать в Центр Управления Умными Сетями ОАО «Азеришыг» для дальнейшей обработки и интегрирования в действующую систему. Это минимизирует расходы на всех этапах проводимых работ. Меморандум о намерениях также позволяет нам в любой момент получить экспертное мнение в случае, если возникнут какие-либо проблемы», - говорит Р.Юсифов.