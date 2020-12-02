Назначенного министром обороны Вагаршака Арутюняна не только не признают в министерстве обороны, но и считают посторонним человеком, пишет армянская газета «Иратес».

«Более того, он пока не может войти в суть дела, полностью выполнять свои функции, поскольку проблем так много и они настолько сложные, что как минимум нужно распутать этот клубок и двигаться вперед. Однако, как говорят, это не мешает новоназначенному министру считать кадров оборонного ведомства своими и чужими, и внедрять в сферу обороны пашиняновскую политику разделения на черных и белых», - отмечает газета.