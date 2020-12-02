Министерство труда и социальной защиты населения при поддержке социального партнера обязалось построить частный дом для проживающей на съемной квартире семьи Худаяра Юсифзаде, ставшего шехидом в Отечественной войне. Об этом haqqin.az сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникациям Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

Он отметил, что сотрудники министерства встретились с семьей и ознакомились с условиями их проживания: «Отец шехида умер, когда он был еще несовершеннолетним, и в настоящее время семья состоит из семи человек (мать шехида Раде Гурбанова, дедушка и бабушка - пенсионеры, братья Юсиф и Мухаммед со своими семьями). Три года назад дом, в котором жила семья, сгорел, с тех пор они живут на съемной квартире в селе Газыгурдалы Бардинского района.

Министерство при поддержке социального партнера обязалось построить частный дом для семьи шехида на месте их сгоревшего дома.

Учитывая малообеспеченность семьи сестры Худаяра, им будет оказана поддержка в обращении за адресной социальной помощью.

Один из братьев шехида работает. А другой его брат - Юсиф уже вовлечен в программу самозанятости. Сегодня в рамках программы ему будут переданы необходимые материалы для создания животноводческого хозяйства».