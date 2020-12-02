Около половины жителей Армении считают, что премьер-министр Никол Пашинян должен подать в отставку. Таковы результаты последнего опроса Gallup, которые обнародовал директор армянского представительства Gallup International association Арам Навасардян. Опрос был проведен с 25 ноября по 2 декабря по телефону и охватил все города и области Армении.

"На вопрос, что должен сделать Никол Пашинян сейчас, 38% опрашиваемых ответили, что премьер должен продолжить занимать свою должность, 45% считают, что он должен подать в отставку", — сказал Навасардян.

В июле 2020 года, согласно опросам того же Gallup, Никола Пашиняна поддерживало 85% населения, уже в декабре - всего 38%.

По словам Навасардяна, рейтинг действующего премьера резко упал после двух событий - его прямого эфира 26 октября, когда он сказал, что Армения должна пойти на уступки, и подписания заявления по Карабаху 9 ноября.