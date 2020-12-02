Армения потеряла танки в 9 раз больше Азербайджана российские СМИ
Российский информационный портал Avia.pro пишет, что за полтора месяца боевых действий в Карабахе, даже несмотря на тот факт, что Азербайджан находился в наступлении, потери в бронетанковых силах Азербайджанской армии оказались минимальными.
Avia.pro пишет, что Азербайджан потерял в Карабахе всего лишь 32 танка, Армения - почти в 9 раз больше.
«Так, согласно данным информационных ресурсов, Азербайджан потерял в Карабахе лишь 32 танка, из которых лишь 20 были полностью уничтожены, при этом, находящиеся на вооружении Азербайджана российские танки Т-90 были только повреждены – работы над их восстановлением для возвращения в строй уже ведутся.
Сравнительно небольшие, а по оценкам специалистов и вовсе минимальные, потери в бронетанковых силах армии Азербайджана свидетельствуют о том, что Баку гораздо лучше подготовился к войне в Карабахе, особенно учитывая тот факт, что за весь период войны, ни один российский танк так и не был уничтожен в бою», - говорится в статье.