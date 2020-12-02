Российский информационный портал Avia.pro пишет, что за полтора месяца боевых действий в Карабахе, даже несмотря на тот факт, что Азербайджан находился в наступлении, потери в бронетанковых силах Азербайджанской армии оказались минимальными.

Avia.pro пишет, что Азербайджан потерял в Карабахе всего лишь 32 танка, Армения - почти в 9 раз больше.