Арман Варданян: Пашинян уйдет после новогодних праздников

Руководитель армянского движения “Единство” Арман Варданян назвал два сценария ухода Никола Пашиняна с поста премьер-министра Армении. Согласно первому сценарию, по имеющимся у него сведениям, Пашинян хочет подать в отставку, сообщает ФактИнфо.

“Этот сценарий, в свою очередь, заключает в себе два сценария. Либо он останется временно исполняющим обязанности премьера и парламент, не сумев дважды избрать премьера, будет распущен, после чего через 60 дней будут назначены досрочные выборы, либо же его политическая команда назначит кого-нибудь на пост премьера, а он займется выборами. Все это - один сценарий, предпочтительный для Никола Пашиняна”, - полагает Варданян.

Есть второй сценарий – сценарий оппозиции, считает Варданян, согласно которому Пашинян проиграл, уничтожил безопасность и экономику страны, сломал хребет армянской нации и потому должен уйти: “Предлагается кандидатура Вазгена Манукяна, который более или менее приемлем для многих. Он не будет участвовать в выборах, а лишь за эти полгода и 8 месяцев будет выполнять функцию топ-менеджера”.