Тигран Абрамян: «Азербайджанские военные свободно проходят в Степанакерт!»

«Азербайджанские военнослужащие свободно проходят в армянские населенные пункты, к примеру, по свидетельству очевидцев, совершают покупки в супермаркетах Степанакерта (Ханкенди)». Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель аналитического центра «Энакет» Тигран Абрамян, пишут армянские СМИ.

Тигран Абрамян отмечает, что это происходит в сопровождении российских миротворцев, однако в данном случае это мало что меняет.

«Никол Пашинян, не хочу говорить ничего другого, но у тебя есть хоть немного совести? Ты понимаешь, что после подписанного тобой документа, азербайджанские военнослужащие все еще продолжают высмеивать наших соотечественников? Между тем с твоего ведома, эти же люди, как ни в чем не бывало, делают покупки в наших магазинах», - написал Тигран Абрамян.