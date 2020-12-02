Кремль: Карабах принадлежит Азербайджану

Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны, принадлежность этой территории достаточно давно определена резолюциями Совета безопасности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Принадлежность этой территории определена соответствующими резолюциями Совета безопасности достаточно давними. Это же всё указано в резолюциях Совета безопасности. Россия ничего не меняла. Собственно, ни одна страна не меняла. И президент Путин говорил, что сам по себе Карабах не признавался, он не был признан даже самой Арменией. Об этом говорил президент Путин», - напомнил представитель Кремля.