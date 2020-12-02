Антитурецкое заявление депутата Расима Мусабекова вызвало бурю протеста в соцсетях

Напомним, что в этом интервью Расим Мусабеков выступил против присутствия турецких миротворцев в Нагорном Карабах е отметив, что это может навредить безопасности в регионе. Это заявление вызвало шквал общественного недовольства, а пользователи соцсетей в массовом порядке стали обвинять депутата в предательстве национальных интересов Азербайджана.

Председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов в интервью журналистам заявил, что заявления Расима Мусабекова вызвали у него чувство сожаления и призвал не придавать особое значение его словам.

«Ну он депутат. Говорит, что думает. От его слов ничего не зависит. Я сожалею, что он озвучил подобную мысль. Турецкие миротворцы должны прибыть. Это решение уже принято. В будущем за соблюдением мира в регионе будут совместно следить российские и турецкие миротворцы. Расим Мусабеков опытный политик. Не понимаю, как он мог дать такое интервью», - сказал Эльдар Ибрагимов.

Напомним, что это не первый случай, когда высказывания депутата Расима Мусабекова вызывают шквал недовольства в азербайджанском обществе. Ранее Расим Мусабеков запомнился своим выступлением против подростка, который пытался заработать себе на жизнь продажей попкорна в подземном переходе. Депутат обратился в государственные органы с требованием запретить мальчику заниматься уличной торговлей, чем обрушил на себя гнев всех пользователей соцсетей.