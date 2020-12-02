Шойгу о профессионализме российских миротворцев в Карабахе

Российские миротворцы делают все возможное, чтобы сохранить мир в Нагорном Карабахе, благодаря их усилиям в Степанакерт (Ханкенди), уже вернулись свыше 30 тысяч жителей, сказал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Введение в зону конфликта российских миротворцев позволило нормализовать обстановку в регионе. Условия подписанного трехстороннего заявления о прекращении огня соблюдаются. ...Отмечу, что наши военнослужащие действуют профессионально и делают все, чтобы в регионе сохранялся мир", - сказал российский министр.

По словам Шойгу, при содействии миротворцев продолжается обмен между Арменией и Азербайджаном телами погибших. Российские военнослужащие также освобождают от взрывоопасных предметов местность и дороги общего пользования.