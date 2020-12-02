Синоптики предупреждают об ухудшении погоды

В субботу, 5 декабря, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром небольшие осадки, ветер северо-восточный, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на полуострове ночью составит 5-7, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы - 772 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 70-80%.

5 декабря на Апшероне ожидаются незначительные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

В районах Азербайджана в субботу временами дожди, в горах и предгорьях - снег, местами туман, в ряде восточных регионов осадки будут интенсивными. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 7-11 градусов тепла. В горах ночью 3-8 градусов мороза, днем температура составит от 2 градусов мороза до трех градусов тепла.

Согласно прогнозам синоптиков, начиная со второй половины дня субботы по 8 декабря погода в стране будет нестабильной, временами будут идти дожди, снегопады - в горах и предгорьях, местами осадки интенсивные. Температура воздуха понизится на 2-4 градуса по сравнению с предыдущими днями.