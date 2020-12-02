Главного противника Пашиняна снова вызвали на допрос
Служба национальной безопасности Армении вновь вызвала на допрос лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, сообщил агентству «Спутник-Армения» адвокат Эмин Хачатрян.
«Гагику Царукяну отправили еще одну повестку с приглашением на допрос 5 декабря в 14։00 часов».
Издание отмечает, что 5 декабря в 15:00 запланирован общереспубликанский митинг оппозиционных сил, на котором выступит кандидат в премьеры Армении от оппозиции Вазген Манукян.