В Азербайджанской армии почтили память шехидов Отечественной войны фото; видео
Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, в Отдельной общевойсковой армии, Военно-воздушных силах, Военно-морских силах, объединениях, соединениях, воинских частях и специальных военно-учебных заведениях в 12:00 4 декабря была объявлена минута молчания в целях почтения памяти шехидов Отечественной войны, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджанской Республики, сообщает Минобороны.