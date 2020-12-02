Отдел информации 15:21

Азербайджанские военнослужащие сделали символическую коллективную фотографию на фоне имения Абдулкерим бека Мехмандарова в освобожденной от оккупации Шуше. Символизм этой фотографии заключается в том, что именно в этом здании более века назад был проведен первый съезд Карабахского отделения партии «Дифаи» или «Карабахского Меджлиса Единения», созданного на основе мусульманского общества «Гидаят», который противостоял территориальным претензиям армян.

Стоит отметить, что армяно-азербайджанский конфликт в начале ХХ века и армянские территориальные претензии, имеющие глубокие корни, не оставили в стороне представителей азербайджанской национальной интеллигенции. Появление таких армянских партий как «Арменакан», «Гнчак» (Колокол), «Дашнакцютун» (Союз) и др., имевших боевое крыло, проводивших террористическую деятельность и в лице «Дашнакцютун», привело к росту национального самосознания и консолидации политических сил вокруг видных представителей азербайджанской интеллигенции.