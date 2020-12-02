«Создается впечатление, что президент Азербайджана … не до конца понимает суть подписанного им документа. Конфликт будет считаться урегулированным только в том случае, если право на самоопределение народа Арцаха будет признано международным сообществом. Арцахский вопрос — это вопрос 150 тысяч арцахских армян, живущих на своей исторической родине», - на чистом глазу заявил Ара Айвазян, вызвав серьезные подозрения у публики.

Кажется, мир поторопился с выводом о том, что военное поражение в Карабах е отрезвит армянскую правящую элиту и сделает ее взгляд на мир более адекватным. Тут на днях выступил новый глава МИД Армении, и после его слов стало понятно, что до отрезвления умов армянскому истеблишменту как до Пекина пешком. Похоже, армянская коньячная дипломатия переживает серьезную трансформация в кокаиновую дипломатию.

Одна ее часть подозревает, что Ара-джан проспал 44 дня войны и совершенно не понимает, что Армения находится не в том положении, чтобы продолжать агрессивную риторику в отношении территориальной целостности Азербайджана. И подобные заявления, что вполне очевидно, заслуживают жесткого ответа. Но, возможно, Айвазян именно к этому и стремится.

Другая же часть аудитории всерьез подозревает, что, выступая с подобным заявлением, глава армянской дипломатии находился под действием качественного кокаина из Латинской Америки. Ведь действительно, о каком праве на самоопределение может идти речь, если карабахские армяне проживают на территориях, откуда часть другой нации была насильственно изгнана - та, что уцелела после устроенной оккупантами резни, – а сама эта территория вообще не имеет никакого статуса.

За тридцать без малого лет Ереван, видите ли, этим не озаботился, а теперь, после крепкого пинка и звонкого «леща» вдруг вознамерился встать в горделивую позицию и принялся поучать президента с блеском победившей страны правильному пониманию подписанных им документов.

С учетом того, что 7 декабря Ара «гуру дипломатии» Айвазян едет в Москву, даже как-то и не по себе становится. Если он и там кого-нибудь правильному пониманию договоренностей начнет поучать, то трудно себе представить, чем это обернется для Армении в плане кредитов и поставок гуманитарной помощи в зимний период.

Впрочем, Айвазян это явно недопонимает, что совершенно не удивительно. Он ведь не столько дипломат, сколько гешефтмахер с дипломатическим статусом. А потому нынешний свой пост воспринимает не как ответственность, а как окно возможностей для приработка. Чем, собственно, и занимался всю свою карьеру в армянском МИДе, большая часть которой так или иначе была связана с Латинской Америкой.

С 1996 по 2006 годы являлся послом Армении в Аргентине и Чили, а с 2000 по 2006 годы — послом в Уругвае. Десятилетний перерыв – и вновь с 2016 по 2020 годы — посол в Мексике, с 2017 по 2020 годы — посол на Кубе, в Коста-Рике, Гондурасе и Гватемале, а с 2018 по 2020 годы — посол в Панаме, такой вот многостаночник.

Десятилетний перерыв в его пребывании на континенте «секса, наркотиков и Фриды Кало» был далеко не случаен. Там наш Ара «гуру дипломатии» влип в серьезный скандал. Причем «влип» — это не совсем точное слово, поскольку предполагает неосторожность, случайность, мало ли как в жизни повернется.