«Кокаиновая дипломатия» нового главы МИД Ара Айвазяна наша реакция
Кажется, мир поторопился с выводом о том, что военное поражение в Карабахе отрезвит армянскую правящую элиту и сделает ее взгляд на мир более адекватным. Тут на днях выступил новый глава МИД Армении, и после его слов стало понятно, что до отрезвления умов армянскому истеблишменту как до Пекина пешком. Похоже, армянская коньячная дипломатия переживает серьезную трансформация в кокаиновую дипломатию.
«Создается впечатление, что президент Азербайджана … не до конца понимает суть подписанного им документа. Конфликт будет считаться урегулированным только в том случае, если право на самоопределение народа Арцаха будет признано международным сообществом. Арцахский вопрос — это вопрос 150 тысяч арцахских армян, живущих на своей исторической родине», - на чистом глазу заявил Ара Айвазян, вызвав серьезные подозрения у публики.
Одна ее часть подозревает, что Ара-джан проспал 44 дня войны и совершенно не понимает, что Армения находится не в том положении, чтобы продолжать агрессивную риторику в отношении территориальной целостности Азербайджана. И подобные заявления, что вполне очевидно, заслуживают жесткого ответа. Но, возможно, Айвазян именно к этому и стремится.
Другая же часть аудитории всерьез подозревает, что, выступая с подобным заявлением, глава армянской дипломатии находился под действием качественного кокаина из Латинской Америки. Ведь действительно, о каком праве на самоопределение может идти речь, если карабахские армяне проживают на территориях, откуда часть другой нации была насильственно изгнана - та, что уцелела после устроенной оккупантами резни, – а сама эта территория вообще не имеет никакого статуса.
За тридцать без малого лет Ереван, видите ли, этим не озаботился, а теперь, после крепкого пинка и звонкого «леща» вдруг вознамерился встать в горделивую позицию и принялся поучать президента с блеском победившей страны правильному пониманию подписанных им документов.
С учетом того, что 7 декабря Ара «гуру дипломатии» Айвазян едет в Москву, даже как-то и не по себе становится. Если он и там кого-нибудь правильному пониманию договоренностей начнет поучать, то трудно себе представить, чем это обернется для Армении в плане кредитов и поставок гуманитарной помощи в зимний период.
Впрочем, Айвазян это явно недопонимает, что совершенно не удивительно. Он ведь не столько дипломат, сколько гешефтмахер с дипломатическим статусом. А потому нынешний свой пост воспринимает не как ответственность, а как окно возможностей для приработка. Чем, собственно, и занимался всю свою карьеру в армянском МИДе, большая часть которой так или иначе была связана с Латинской Америкой.
С 1996 по 2006 годы являлся послом Армении в Аргентине и Чили, а с 2000 по 2006 годы — послом в Уругвае. Десятилетний перерыв – и вновь с 2016 по 2020 годы — посол в Мексике, с 2017 по 2020 годы — посол на Кубе, в Коста-Рике, Гондурасе и Гватемале, а с 2018 по 2020 годы — посол в Панаме, такой вот многостаночник.
Десятилетний перерыв в его пребывании на континенте «секса, наркотиков и Фриды Кало» был далеко не случаен. Там наш Ара «гуру дипломатии» влип в серьезный скандал. Причем «влип» — это не совсем точное слово, поскольку предполагает неосторожность, случайность, мало ли как в жизни повернется.
Никакой такой случайности или неосторожности не было. Ара Айвазян вполне осознано вступил в организованную дипломатическую группировку, которая крутила по всей Южной Америке головокружительные махинации с контрабандой. А членами ее являлись дипломаты из таких стран, как Нигерия, Пакистан, Чили, Марокко, Боливия и Беларусь плюс армянские бойцы дипломатического фронта.
Группировка организовала приобретение машин класса люкс по дипломатической франшизе, доставку их покупателям по дипломатическим, то есть не подлежащим досмотру и налогообложению каналам и – продажу их без особых формальностей. Такое вот автомобильное дьюти-фри.
Прокуратура Аргентины до Айвазяна не дотянулась, как не дотянулись до него и правоохранительные органы испанской Барселоны, страстно желавшие задать этому «гуру армянской дипломатии» целый ряд вопросов о его связях с испанской организованной преступностью, тем ее сектором, который курировал контрабанду и канал поставок из Латинской Америки отборного и высококачественного кокаина.
Наш Ара вовремя выскользнул, пересидел в Ереване, а спустя десять лет вновь вернулся в прежние места охоты, где его приятели из криминальных картелей вошли в силу и стали вполне влиятельными людьми, способными помочь их старому армянскому другу в решении каких-то политических вопросов. Разумеется, в обмен на услуги с его стороны.
А мир потом удивляется, почему в законодательном собрании одного из мексиканских штатов, контролируемого наркокартелем, внезапно рассматривается вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха от Азербайджана. 99,99% тамошних законодателей и Армению-то на карте найти не смогут, но местные бароны попросили им уважение оказать и принять соответствующую резолюцию – как такой просьбе откажешь…
Теперь человек с такой вот репутацией и с повышенным интересом к нему правоохранительных органов Латинской Америки руководит армянской дипломатией и поучает президентов, как им правильно читать договора и соглашения. Ну а что, на безрыбье Еревана и Айвазян дипломат. Поскольку трезветь армянская правящая клика совершенно не собирается, то имеющий опыт общения с наркокартелями министр иностранных дел им самое то, что нужно.