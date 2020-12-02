В Северной Корее мужчина нарушил карантин и был расстрелян
Власти Северной Кореи публично казнили гражданина в качестве наказания за нарушение введенных ограничительных мер на фоне коронавируса. Об этом сообщает издание Radio Free Asia со ссылкой на источники.
«С конца ноября Центральный комитет Корейской рабочей партии усилил существующие чрезвычайные карантинные меры до "чрезвычайных карантинных мер сверхвысокого уровня"», — рассказал изданию житель провинции Северный Пхёнан (Пхёнан-Пукто) на границе с Китаем.
«Они устроили публичную казнь с расстрелом, чтобы напугать местных жителей в приграничной зоне, так как было много контактов с людьми по другую сторону границы, в том числе много контрабанды», — сказал источник. Приговоренным к смертной казни оказался мужчина в возрасте около 50 лет, обвиненный в контрабанде с китайскими деловыми партнерами через границу, которая была закрыта на протяжении большей части 2020 года.
Китай является крупнейшим торговым партнером Северной Кореи и спонсором помощи, но торговля между двумя странами упала на 75 процентов из-за пандемии. Опасаясь, что контрабандисты могут занести вирус, власти КНДР усилил свое военное присутствие на границе, чтобы обеспечить соблюдение ограничений.
В ноябре сообщалось, что в Северной Корее казнили людей, закрыли столицу и приостановили рыболовство и добычу соли.
Несмотря на то, что Северная Корея публично заявляет, что в стране нет вируса, власти государства приняли решение ввести строгие меры для предотвращения его распространения, включая введения локдауна в городах и округах, отмену крупных культурных мероприятий и запрет на поездки между провинциями.