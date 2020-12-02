Глава европейской дипломатии: «Россия и Турция – главные игроки в Средиземноморье»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал Россию и Турцию главными игроками в Ближневосточном и Средиземноморском регионах.

Как передает ТАСС, об этом он заявил в пятницу во время выступления на конференции «Средиземноморские диалоги», организованной итальянским Институтом международных политических исследований (ISPI) при поддержке МИД Италии.

«Надо вспомнить, что еще 5 лет назад России и Турции не было в Средиземноморском регионе, а сейчас они мастера игры. Сначала они были по отдельности, но потом нашли точки соприкосновения и делят влияние в Сирии, Ливии, на Кавказе», - сказал глава европейской дипломатии.

При этом он убежден, что ЕС - лидер посредничества на переговорах. «Никто не может сравниться с ЕС в поддержании поиска политических решений конфликтов, но мы должны объединять свои усилия с ООН, потому что одних нас недостаточно», - добавил Боррель.