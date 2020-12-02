В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 4 267 новых случаев заражения коронавирусом. Согласно сообщению Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, 2 566 человек вылечились и были выписаны домой.

От осложнения сопутствующих заболеваний скончался 41 пациент с положительным ответом теста на коронавирус.

С конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 138 000 фактов заражения коронавирусной инфекцией. Из них 83 800 человек вылечились, 1 5510 - скончались.

Число активных больных, проходящих лечение в пандемических больницах, составляет 52 649.