Минобороны показало еще одно освобожденное село Кельбаджара видео
Министерство обороны Азербайджана показало видеокадры из освобожденного села Яншаг Кельбаджарского района.
Министерство обороны Азербайджана показало видеокадры из освобожденного села Яншаг Кельбаджарского района.
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