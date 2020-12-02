За национальную безопасность США будет отвечать дипломат с опытом работы в Азербайджане
В команду администрации избранного президента США Джо Байдена может войти бывший американский дипломат Нэнси Макэлдоуни.
Она получила назначение от избранного вице-президента Камалы Харрис на должность советника по национальной безопасности, сообщает американское издание Foreign Policy.
Выбранная на эту должность Нэнси Макэлдоуни имеет более чем 30-летний опыт работы на дипломатической службе. Она занимала пост посла США в Болгарии, была директором Института дипломатической службы Госдепартамента, а также поверенным в делах и заместителем главы американской дипмиссии в Турции и в Азербайджане.