Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 17:46

Коронавирус продолжает широко шагать по планете, собирая с человечества скорбную дань погибшими. Но Китаю вторая волна пандемии, кажется, не грозит. Covid-19 в основном находят у людей, прилетевших из-за границы. В больницах страны таких примерно 250, прописью – двести пятьдесят, человек. Местные же случаи заражения почти отсутствуют. Но власти Китая и население бдительности не теряют. Чтобы был понятен контекст, в котором сейчас живет страна – ситуация середины октября в городе Циндао провинции Шаньдун, где обнаружили сразу 13 заболевших «короной». В городе сразу ввели ЧП, а всем 11 миллионам (!) жителей за 5 (!) дней сделали тесты. Больше заболевших не нашли, но главу местного управления здравоохранения на всякий случай уволили.

Вот казалось бы - зачем Китай даже в единичных случаях коронавируса вводит чрезвычайное положение? А между тем в этом присутствует глубокий смысл. Во-первых, ясно, что нынешний вирус - не последний. Китайская нация приобрела уникальный опыт единения против очередной эпидемии. Медицинские службы научились реагировать в экстренном режиме. Промышленность готова моментально развернуть выпуск необходимой медтехники и сопутствующих товаров. И поддержание этого состояния требует регулярных учений. Во-вторых, подавление в зародыше, иначе не назовешь, возможных очагов эпидемии позволяют экономике не заботится ни о какой второй или третье волне. Затраты на жесткую блокировку заболевших окупаются экономическим ростом в масштабах страны, что и демонстрирует сейчас Китай всему миру. Но столь оперативные и масштабные мероприятия даже из-за единичных случаев заражения – только часть целого комплекса антикоронавирусных мероприятий, реализуемых Китаем на государственном уровне. Уже несколько месяцев в стране действует система «кодов здоровья», учитывающая результаты тестов на COVID-19, контакты с заболевшими и другие данные. Многие места можно посещать только если ваш код «зеленый». Собственно. «Код здоровья» — это система трекинга перемещений людей и их контактов в Китае. Тут у всех установлен Вичат или Алипэй (без них невозможно нормально существовать, потому что это, в первую очередь, платежные системы). Они следят за вашими перемещениями и контактами и показывают ваш «Код здоровья» — зеленый, желтый или красный. Зеленый цвет — можете делать, что хотите. Желтый — нужен карантин на дому, красный — карантин в обсервации. Условно: вы были в каком-то месте, где произошла вспышка коронавируса. Может, даже просто мимо. Цвет поменялся, и вы обязаны сидеть дома. В противном случае можно и присесть не дома, а в местах не столь отдаленных, поскольку высокая сознательность населения в соблюдении правил поведения в условиях угрозы коронавируса стимулируется и перечнем мер административной, а в некоторых случаях – и уголовной, ответственности.

Китайская система соблюдения балансов в общественных отношениях в действии: власть берет на себя максимальную заботу о народе, за что требует подчинения тем правилам, которые сама и устанавливает. Но главное в том, что китайская модель борьбы с Covid-19 не ограничивается поддержанием высокой мобилизационной готовности масштабно отреагировать на самые мелкие проявления коронавируса и применением цифровых технологий. Причем, что интересно, оказалось, что в критических случаях Китай в десятки и сотни раз лучше приспособлен для цифровой реальности, чем те же США. Еще раз подчеркну – это комплекс мер, включающий в себя и серьезные экономические меры поддержки населения, а также бизнеса. Страна еще только входила в карантин, а власти уже сообщили, какие льготы будут получать предприятия при выходе из него. Никому не пришлось требовать денежных компенсаций, государство сработало на опережение и простило налоги до конца года. НДС, который в Китае составляет 6–8% (в России 20%), снизили до 1% или обнулили. Кроме того, власти установили контроль над ценообразованием в пострадавших районах. Формально в Китае работают частные магазины и частная система доставки, но никакого роста стоимости продукции в период пандемии не произошло. Не отмечается его и сейчас. И вот еще важный момент, который подметил директор Школы востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов - китайское государство создало массовую систему времяпровождения на карантине.

Были запущены бесплатные платформы дополнительного онлайн обучения на любой вкус. Можно было посещать, например, класс игры на гитаре, кулинарные курсы или занятия по фитнесу. Была даже возможность получить сертификат, то есть освоить на карантине новую профессию. Все эти меры внушили населению спокойствие, повысили доверие к власти, купировали возникший дискомфорт - тем самым смягчив негативные социальные последствия пандемии. Но сколько бы ни был успешен китайский опыт – ученые и власти страны прилагают огромные усилия для создания антикоронавирусной вакцины. Так, китайская фармацевтическая компания SinoVac объявила, что вакцина против коронавируса может быть готова к использованию в начале 2021 года. Ее условное название CoronaVac, она уже проходит третий этап клинических испытаний - с июля в Бразилии, с августа - в Индонезии, с сентября – в Турции и не только. Развивающиеся страны по всему миру, сталкивающиеся с быстро растущим числом случаев COVID-19, охотно идут на сделки с китайскими компаниями по проведению испытаний и последующему производству вакцин на своей территории. Другие пытаются договориться о приоритетном доступе к китайским вакцинам. Правда, и здесь не обошлось без китайской предприимчивости, которая порой балансирует на грани фола. Дело в том, что все большее число людей в Китае получают одну из нескольких вакцин от COVID-19, несмотря на то что ни одна из них официально не доказала свою безопасность. Три из четырех вакцин-кандидатов в стране достигли третьей фазы испытаний, в ходе которой они были протестированы на десятках тысяч государственных служащих. Эти испытания еще не завершены, но тем не менее Пекин настаивает на скорейшем развертывании и разрешает легальную вакцинацию. Это возымело несколько даже неожиданный быстрый и радикальный эффект. Массы бросились вакцинироваться и вакцины… кончились. Чтобы получить инъекцию, надо договариваться, ждать своей очереди и вызова на вакцинирование. Это не устраивает многих, кто боится за жизнь, или кто хочет ехать на работу в ту же Африку и хотел бы обезопасить себя.