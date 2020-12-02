В Грузии объяснили причину рекордного всплеска коронавируса

В Министерстве здравоохранения Грузии объяснили, почему страна бьет рекорды по коронавирусу. За последние сутки в республике он выявлен у 5 068 человек - максимум с начала пандемии.

Заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния сообщила, что за сутки было сделано около 17 тысяч ПЦР-тестов и быстрых тестов, что является абсолютным рекордом.

"Вчера был первый день, когда мы начали расширенное, интенсивное тестирование тестами, основанными на антигене", - цитирует ее Sputnik Грузия.

Среди тестированных антигеном было зафиксировано 1,4 тысячи случаев заражения, сказала Габуния.

Раньше проводили около 10 тысяч тестов в день. Именно в связи с увеличением их количества и выявлен рекордно высокий показатель новых инфицированных - 5 068 за сутки, заключила замглавы Минздрава.