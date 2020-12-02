Ванецян сказал, что «позволит спасти достоинство» армян

Последние события в Армении, а именно организованные оппозицией акции протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна освещаются международными СМИ.

Британское The Independent пишет, что «в столице Армении тысячи демонстрантов продолжают оказывать давление на премьера страны, чтобы он подал в отставку из-за подписанного с Азербайджаном мирного соглашения; оппоненты считают это предательством национальных интересов», отмечает ФактИнфо.

«Лидеры оппозиции Армении полагают, что Пашинян ответственен за провал переговоров о прекращении военных действий на более выгодных для Армении условиях. Председатель оппозиционной партии «Отечество», экс-глава СНБ Артур Ванецян подчеркнул, что оппозиция не стремится аннулировать мирное соглашение», - пишет The Independent.

«Действующие власти, которые потерпели полное фиаско, должны немедленно уйти и позволить другим политическим силам хотя бы улучшить ситуацию», - сказал Ванецян, добавив: «Отставка Пашиняна позволит спасти наше достоинство».