Парламент, принимающий решение о признании Нагорного Карабах а, что не сделано ни одним государством мира, включая Армению, живет сказками, сказал спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, комментируя скандальный документ Национальной ассамблеи Франции о признании «НКР». передает Anadolu.

По словам Шентопа, государство либо структура, оторванные от истории и права и принимающие решения лишь на основе необоснованных утверждений и чувств, обречены на исключение из реальных процессов и несерьезное восприятие. «Национальная ассамблея Франции потеряла статус серьезного оппонента», - сказал спикер парламента Турции.

Он подчеркнул, что несмотря на всю шумиху, развязываемую Францией на международной арене, «эффективность» Парижа в качестве глобального игрока стремительно снижается: «Это результат оторванности французской стороны от реалий».

«Парламентарии, называющие «независимой» часть территории Азербайджана, признанной таковой, в том числе правительством Франции, могут восприниматься лишь в качестве комиков. Призываем власти Франции к серьезному подходу, уверены в здравомыслии французского народа. Уверены, что это абсурдное решение не будет воспринято всерьез», - сказал Шентоп.