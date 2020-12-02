Глава МИД Армении с обидой на журналистов: «Почему вы так внимательно читаете Ильхама Алиева?»

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, выйдя к собравшимся у его кабинета журналистам, прочитал для них заявление МИД, которое написал сам. При этом армянский министр предупредил, что он будет "специально читать все с бумаги, чтобы заявление не было искажено".

В заявлении Айвазяна говорится, что МИД Армении – аполитичная структура, которая ежедневной работой защищает интересы армянского народа, а после войны дипломатия постепенно берет на себя всю ответственность и работу.

"Ситуация, которая у нас сложилась сейчас, связана с тем, что мы столкнулись с непропорциональной силой. Армянская дипломатия считает своим долгом сделать все возможное и невозможное для решения многих вопросов. Дипломатия любит тишину. Так что, с вашего позволения, дипломатия будет молча работать, и наша работа будет красноречивее всяких комментариев", - приводит слова Айвазяна Sputnik Армения.

Прочитав свое заявление, Айвазян вошел обратно в свой кабинет, проигнорировав при этом все вопросы журналистов. Представители СМИ спросили министра о ситуации с военнопленными, о будущих переговорах, о его командировке в Москву, на что Айвазян сказал, что "на ваши все вопросы мы будем отвечать делом".

Через некоторое время Айвазян со своими коллегами вышел из кабинета и направился к лифту. Его опять стали преследовать представители СМИ. Айвазян терпеливо хранил молчание, пока один из журналистов не попросил министра прокомментировать заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о передаче города Лачин под контроль Баку. "Почему вы столь же внимательно не читаете наши заявления и наши интервью?" - отпарировал министр и вошел в лифт.