Пашиняна обвинили в запугивании депутатов и угрозе расправой

Среди депутатов фракции «Мой шаг» есть патриотичные, понимающие и осознающие реальность люди, которые очень хорошо понимают, что Пашинян потерпел фиаско, Пашинян – проигравший лидер и им больше не по пути с ним». Об этом ФактИнфо сказал председатель оппозиционной партии «Отечество», бывший директор СНБ Армении Артур Ванецян.

Оппозиционер при этом отмечает, что Пашинян, используя влияние правоохранительной системы, уличных, криминальных представителей, рычаги, пытается посеять атмосферу страха среди депутатов «Мой шаг», запугивает, говоря: «если вдруг попытаетесь сделать что-то против меня, вас ожидает расправа вплоть до физической»